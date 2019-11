Ministrstvo za delo opozarja na pomen varnosti in zdravja pri delu

Ljubljana, 20. novembra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skupaj s strokovnjaki opozarja na pomen, ki ga imata varnost in zdravje pri delu. Nujno je, da se tega zavedajo tako delavci kot delodajalci, ustrezna znanja pa morajo imeti tudi kadroviki, so poudarili na današnji novinarski konferenci.