Papež pripotoval na Tajsko

Bangkok, 20. novembra - Papež Frančišek je danes dopotoval na Tajsko, prvo postajo tokratnega apostolskega potovanja po Aziji, v okviru katerega bo obiskal še Japonsko. To je prvi obisk papeža v teh dveh državah, v katerih so katoličani le drobcena manjšina, po 30 letih, posvečen pa bo medverskemu dialogu in pozivu k svetu brez jedrskega orožja.