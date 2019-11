V predsedniški palači na sprejemu ob dnevu otroka opozorili na pomen enakih možnosti in varovanja okolja

Ljubljana, 20. novembra - Predsednik republike Borut Pahor je ob svetovnem dnevu otroka priredil sprejem za otroke in odrasle, ki se ukvarjajo z njihovimi pravicami. Otroci so med drugim opozorili, da si želijo biti slišani in upoštevani, Pahor pa, da so odločevalci tisti, ki so jim dolžni zagotoviti enake možnosti. Razmišlja tudi o ustanovitvi odbora za podnebno politiko.