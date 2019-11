Nekdanji uslužbenec britanskega konzulata v Hongkongu trdi, da ga je kitajska policija mučila

London/Peking, 20. novembra - Nekdanji uslužbenec britanskega konzulata v Hongkongu Simon Cheng je danes dejal, da ga je kitajska tajna policija v času avgustovskega pridržanja pretepala in mučila. Od njega so želeli izvedeti, kakšna je vloga Velike Britanije v protestih v Hongkongu. Njegovo pričanje je poskrbelo za zaostrovanje odnosov med Pekingom in Londonom.