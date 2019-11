Občine TNP kljub napovedim tudi letos še brez sofinanciranja investicij

Bohinj/Bovec, 20. novembra - Občine v Triglavskem narodnem parku (TNP) so letos pričakovale, da bo država po devetih letih vendarle začela uresničevati določbo zakona o TNP in sofinancirati investicije parkovnih občin. Nadejale so se 1,5 milijona evrov, vendar zdaj kaže, da denarja tudi letos še ne bo, naj bi pa prihodnje leto vse občine skupaj prejele milijon evrov.