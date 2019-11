V madridskem Pradu obeleževanje 200-letnice sklenili z razstavo risb Goye

Madrid, 21. novembra - V madridskem muzeju Prado so obeleževanje 200-letnice muzeja sklenili z razstavo risb španskega slikarja Francisca de Goye (1746-1828). Kronološko zasnovana postavitev združuje okoli 300 risb in po pisanju avstrijske tiskovne agencije APA priča ne le o umetnikovem izjemnem risarskem talentu, ampak tudi o aktualnosti njegovih risb in mišljenja.