Pri snovanju sprememb v zdravstvu je najprej treba določiti prioritete

Ljubljana, 20. novembra - Slovensko zdravstvo potrebuje sistemske spremembe, pri čemer mora politika definirati trenutno stanje v zdravstvu in kakšno naj bo zdravstvo v prihodnje oz. kakšne so prioritete, sta danes poudarila gosta debate AmCham Fokus, predsednik uprave Vzajemne Aleš Mikeln in predstojnik kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana Samo Zver.