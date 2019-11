Nafta nekoliko cenejša

Singapur, 20. novembra - Cene nafte so se danes zjutraj še nekoliko znižale, a se je gibanje po krepkih padcih v minulih dneh umirilo. Trg danes čaka na uradne podatke o naftnih zalogah v ZDA, potem ko so v torek objavljeni podatki panožnega združenja API pokazali, da so se rezerve zvišale, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.