Pri Triglavskih jezerih reševali neprimerno opremljenega tujca

Bohinj, 20. novembra - Bohinjski gorski reševalci so v torek preko dneva v težkih snežnih in meglenih razmerah na Triglavskih sedmerih jezerih reševali tujca, ki se je zelo slabo opremljen izgubil na poti na Triglav. Na sebi je imel trenirko in lahke športne copate, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Opozorili so, da je takšna lahkomiselnost lahko smrtno nevarna.