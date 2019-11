St. Louis Blues na vrh zahodne konference

St. Louis, 20. novembra - Hokejisti St. Louis Blues, ki so lani prvič v klubski zgodovini osvojili Stanleyjev pokal, dobro branijo naslov v severnoameriški ligi NHL, saj so najboljša ekipa zahodne konference. Tokrat so s 3:1 premagali gostujočo ekipo Tampa Bay Lightning in pokvarili vrnitev Pata Maroona, ki je lani St. Louisu pomagal osvojiti naslov, v rodno mesto.