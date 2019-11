DZ nadaljuje obravnavo proračunov za prihodnji dve leti

Ljubljana, 20. novembra - DZ bo danes nadaljeval obravnavo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti in jo predvidoma tudi že končal. V torek je finančni minister Andrej Bertoncelj izpostavil socialni in razvojni vidik dokumentov, ki jih je pripravila vlada, poslance pa posvaril pred preveliko radodarnostjo do občin. Glasovanje bo v četrtek.