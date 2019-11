Mladi nogometaši v elitni krog kvalifikacij za evropsko prvenstvo

Ljubljana, 19. novembra - Nogometna reprezentanca Slovenije do 19 let je na zadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 visoko s 7:0 premagala Estonijo in se prebila v elitni krog kvalifikacij. Slovenci so najprej z 2:2 remizirali s Švedsko, ki je gostila kvalifikacijski turnir, potem z Ukrajino 1:1, za konec pa so visoko ugnali Estonce.