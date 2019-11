Šest članic EU, tudi Slovenija, za zeleno luč Skopju in Tirani v marcu

Bruselj, 19. novembra - Zunanji ministri šestih držav članic EU, tudi Slovenije, so se danes v pismu predsedniku Evropske komisije Jean-Claudu Junckerju zavzeli, da bi članice marca 2020 podprle začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. Komisijo so pozvali k pripravi predloga za izboljšanje učinkovitosti pristopnega procesa.