Ministra Počivalšek in Palkovics napovedujeta krepitev sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko

Lendava, 19. novembra - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in madžarski minister za inovacije in tehnologijo Laszlo Palkovic sta po današnjem srečanju sodelovanje med državama na vseh področjih ocenila kot odlično in napovedala krepitev sodelovanja v gospodarstvu, znanosti in izobraževanju, posebej pa tudi na obmejnem območju.