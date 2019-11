Zunanji ministri Nata o pripravah na London v senci Macronovih kritik

Bruselj, 20. novembra - Zunanji ministri članic zveze Nato bodo danes v Bruslju opravili še zadnje priprave na srečanje voditeljev v začetku decembra v Londonu, in to v senci kritik francoskega predsednika Emmanuela Macrona o klinično mrtvem zavezništvu, ki so po pogostih grobih napadih ameriškega predsednika Donalda Trumpa še dodaten udarec za Nato.