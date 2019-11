Slovenski badmintonisti v Brežicah v boj za odličja

Brežice, 19. novembra - Na mednarodnem badmintonskem turnirju serije Future v Brežicah, ki šteje za svetovno jakostno lestvico, bo od četrtka do nedelje nastopilo blizu 300 tekmovalcev iz 40 različnih držav iz vsega sveta. Slovenski tekmovalci so med nosilci turnirja in njihova tiha želja je, da osvojijo odličja pred domačimi navijači.