Pijan voznik povzročil nesrečo, nato pa zapeljal še proti občanu in policistu

Mokronog, 19. novembra - Pijan voznik je v ponedeljek v Puščavi povzročil prometno nesrečo in nato nadaljeval vožnjo. Na kraj sta takoj prišla policista. Voznik se je nato vrnil in sprva zapeljal proti občanu, nato pa tudi proti policistu, ki je z njim govoril. V nesreči se je policist lažje poškodoval, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.