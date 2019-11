Teden karitas v znamenju dobrega iz vsakega srca

Ljubljana, 25. novembra - Začenja se teden karitas, ki tokrat poteka pod geslom Dobro iz vsakega srca, in vabi k sočutju, dobroti in solidarnosti z ljudmi v stiski. S tednom bodo obeležili tudi 29 let organiziranega delovanja Karitas v Sloveniji. Osrednja dogodka tedna bosta dobrodelni koncert Klic dobrote in romanje na Ponikvo, pravi Mojca Kepic iz Slovenske karitas.