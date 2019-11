Uspešno začeli tudi Francozi, Argentinci in Kazahstanci

Madrid, 19. novembra - Teniške reprezentance Francije, Argentine in Kazahstana so prišle do uvodnih zmag na zaključnem turnirju Davisovega pokala v Madridu. Francozi so imeli nekaj težav z Japonci, a na koncu vseeno zmagali z 2:1, Argentinci so s 3:0 ugnali Čilence, Kazahstanci pa z 2:1 Nizozemce.