Izšla prva pesniška zbirka Alme M. Karlin in njen prvenec Moj kitajski ženin

Ljubljana, 19. novembra - V Hiši sanjajočih knjig so predstavili tri projekte ob letošnji 130-letnici rojstva svetovne popotnice Alme M. Karlin in 100-letnici njenega odhoda na pot okrog sveta. To so izid Almine pesniške zbirke Dediči luči, izid glasbenega albuma Nike Solce Ko duše pokličem z uglasbeno Almino poezijo in izid Alminega prvenca Moj kitajski ženin.