Judovske naselbine - žarišče bližnjevzhodnega spora

pripravila Andreja Juvan Kmetec

Jeruzalem, 19. novembra - Vprašanje judovskih naselbin na Zahodnem bregu in v vzhodnem Jeruzalemu je že dolga leta eno glavnih jabolk spora med Izraelci in Palestinci ter večjim delom mednarodne skupnosti, za katero so te nezakonite. A ZDA so sedaj od tega stališča odstopile in s tem obete za mir med Izraelci in Palestinci potisnile še globlje v prepad.