Genetika prinesla nove ugotovitve o indoevropskih jezikih

Washington, 25. novembra - Nova raziskava genetskega materiala naših prednikov je potrdila, da so se indoevropski jeziki na prostrano območje od Evrope do Azije razširili zaradi množičnih selitev pastirjev v času bronaste dobe. Nomadi so se namreč pred približno 5000 leti iz evrazijskih step podali na zahod proti Evropi in na vzhod proti južni Aziji.