Menopavzne težave lahko močno olajša že zdrav življenjski slog

Ljubljana, 19. novembra - Povprečno so Slovenke stare 52 let, ko nastopi menopavza. Zahteve so v tem obdobju precejšnje, ženska lahko še skrbi za otroke ali pa dela na zahtevnejših delovnih mestih. Težave, ki jih prinese menopavza, pomembno vplivajo na počutje ženske. Na izboljšanje težav pomembno vpliva zdrav življenjski slog, poudarjajo strokovnjaki.