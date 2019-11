Slovenija od prodaje veleposlaništva SFRJ v Bonnu prejela več kot pol milijona evrov

Ljubljana, 19. novembra - Države naslednice nekdanje SFRJ so v nemškem Bonnu skupaj prodale zgradbo, v kateri je bilo veleposlaništvo nekdanje SFRJ in zanjo iztržile več kot 3,7 milijona evrov. V skladu s Prilogo B Sporazuma o nasledstvu Sloveniji pripada 14 odstotkov kupnine, kar je nekaj več kot pol milijona evrov, so navedli na ministrstvu za zunanje zadeve.