Na okrogli mizi o umetni inteligenci: Treba jo je demistificirati

Brdo pri Kranju, 19. novembra - Strah pred izgubo delovnih mest zaradi umetne inteligence (UI) je odveč, vendar sta za to potrebna strategija in izobraževanje, so se strinjali govorci na okrogli mizi, ki je potekala v sklopu konference GoDigital 2019. Igor Zorko iz Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS je ob tem poudaril, da je UI treba predvsem demistificirati.