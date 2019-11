Ljubljana, 19. novembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so krajši zastoji zaradi del na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Sneberjami proti Ljubljani, na ljubljanski severni obvoznici med Bežigradom in Industrijsko cono Šiška proti Kosezam ter na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje/vzhod proti Novemu mestu.