Avstralec preživel napad krokodila, ker mu je porinil prst v oko

Sydney, 19. novembra - Avstralskemu gozdnemu čuvaju je uspelo preživeti napad "še posebej prebrisanega" krokodila, in to tako, da mu je med bojem za življenje porinil prst v oko. Kot je medijem pred dnevi povedal čuvaj Craig Dickmann, ki jo je odnesel z ugrizi v roke in noge, ga bo spomin na 2,8 metra dolgega krokodila preganjal do konca življenja.