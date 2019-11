Opozicija v proračunih pogreša reforme, koalicija zadovoljna

Ljubljana, 19. novembra - V opoziciji so do predloga državnih proračunov za prihodnji dve leti pričakovano kritični. Kot opozarjajo na seji DZ, bi bil zdaj primeren čas za reforme, teh pa v proračunskih dokumentih ne vidijo. Svoje glasove so kljub temu obljubili v SNS. V koalicijskih strankah so z načrti vlade zadovoljni.