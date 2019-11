Hidria s posli za 300 milijonov evrov v razvoj elektromobilnosti

Ljubljana, 19. novembra - Korporacija Hidria bo za vozila blagovnih znamk BMW in Daimler Mercedes proizvajala rešitve in tehnologije za sodobne učinkovitejše in varčnejše elektromotorje novih hibridnih in električnih vozil, so sporočili iz podjetja. Za obdobje od 2021 do 2030 je Hidria sklenila nove pogodbe, vredne več kot 300 milijonov evrov.