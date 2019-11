Združenja občin poslance pozivajo k podpori višji povprečnini

Ljubljana, 19. novembra - Združenja slovenskih občin so pred odločanjem o proračunih poslance pozvala, naj tudi na plenarni seji podprejo njihove napore za zvišanje povprečnine. "S tem boste dali zelo velik prispevek k normalizaciji in stabilnosti delovanja lokalne samouprave in veliko boljšemu življenjskemu standardu naših državljanov," so zapisali v skupni izjavi.