Evropske borze uvodoma z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 19. novembra - Pomembnejše evropske borze so današnje trgovanje začele s pozitivnimi gibanji. Na trgu med drugim odmeva novica, da so ZDA ameriškim podjetjem podaljšala dovoljenje, da lahko poslujejo s kitajskim Huaweijem za dodatnih 90 dni. Do odločitve je prišlo v času, ko si velesili prizadevata oblikovati trgovinski sporazum prve faze.