Francosko združenje režiserjev za suspendiranje Polanskega

Pariz, 19. novembra - Francosko združenje več kot 200 filmskih ustvarjalcev je v ponedeljek sporočilo, da bo predlagalo nova pravila za člane, ki so bili obtoženi ali obsojeni spolnega nasilja. To bi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP lahko privedlo do suspenza francosko-poljskega režiserja Romana Polanskega.