Rusi, Kanadčani in Belgijci Davisov pokal začeli z zmagami

Madrid, 19. novembra - Ruska moška teniška reprezentanca je v uvodnem dvoboju zaključnega turnirja Davisovega pokala v Madridu porazila branilce naslova Hrvate s 3:0. Spremenjen Davisov pokal so z zmago začeli še Kanadčani in Belgijci, prvi so bili z 2:1 boljši od Italijanov, drugi pa prav tako z 2:1 od Kolumbijcev.