Delovno sodišče znova zavrnilo tožbo nekdanjega komandirja Brezovnika

Ljubljana, 19. novembra - Delovno sodišče je znova zavrnilo tožbo nekdanjega komandirja dravograjske policijske postaje Bogdana Brezovnika, ker je ugotovilo, da je bila izredna odpoved utemeljena in zakonita, poročata Delo in Slovenske novice. Očitali so mu sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, proti njemu je tekel tudi kazenski postopek, v njem je bil oproščen.