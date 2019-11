V Amazoniji največje krčenje gozdov po letu 2008

Brasilia, 19. novembra - Na območju amazonskega deževnega gozda je bilo od lanskega do letošnjega julija uničenih 9762 kvadratnih kilometrov gozdnih površin, kar je 29,5 odstotka več kot v predhodnem obdobju in največ po letu 2008. Glavni razlog so letošnji obsežni požari, zaradi katerih je bil brazilski predsednik Jair Bolsonaro tarča ostrih kritik.