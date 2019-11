Slovenski in madžarski avtomobilski proizvajalci skupaj v razvoj novih tehnologij

Maribor, 19. novembra - Štajerska gospodarska zbornica je v sodelovanju z madžarskim veleposlaništvom in mariborsko univerzo danes v Mariboru pripravila tehnološko in razvojno poslovno srečanje z madžarskimi podjetji s področja avtomobilske industrije. Ob tem so podpisali dogovor o sodelovanju med avtomobilskima grozdoma obeh držav na področju najnovejših tehnologij.