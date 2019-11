Biografija Svetlane Makarovič: Vsak na svoji strani

pripravila Alenka Vesenjak

Ljubljana, 19. novembra - Biografija Svetlane Makarovič, ki je nedavno izšla pri Beletrini, je, še preden bi jo kdo uspel zares prebrati, sprožila polemike in zavzemanje stališč, kdo igra po pravilih in kdo ne. Kot sta za STA zapisala avtorja knjige Luciferka Svetlana Makarovič in Matej Šurc, je urednik Aleš Šteger grozil s tožbo, če biografija ne izide pri Beletrini.