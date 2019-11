Dnevnik: Končno poročilo razvodenelo zaznane domnevne nepravilnosti na mariborski univerzi

Maribor, 19. novembra - Končno poročilo o domnevno spornih izplačilih na Univerzi v Mariboru je izdelano in v obravnavi pri pristojnih telesih na univerzi. Po poročanju časnika Dnevnik ga bo danes obravnaval kolegij dekanov in v četrtek upravni odbor univerze. Poročilo je tajno, a po pisanju Dnevnika je občutno razvodenelo zaznane domnevne nepravilnosti in tveganja.