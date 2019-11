ZN: Po svetu odvzeta prostost sedmim milijonom otrokom

New York, 19. novembra - Globalna študija ZN o otrocih, ki jim je odvzeta prostost, ugotavlja, da je trenutno takih po svetu skupaj sedem milijonov. Otroci so zaprti v zaporih, priporih, domovih in migracijskih centrih. Avtorji študije pravijo, da gre za konservativne ocene in je zaprtih otrok verjetno še več.