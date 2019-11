Strelski napad v Oklahomi zahteval tri smrtne žrtve

Oklahoma City, 18. novembra - Neimenovani moški je v ponedeljek zjutraj v Oklahomi v avtomobilu pred veletrgovino Walmart ubil moškega in žensko, ki je bila zaposlena v trgovini, nato pa ustrelil in ubil še sebe. Strelski napad v mestu Duncan je za nekaj časa zaprl okoliške šole in druge ustanove, policija imen žrtev in strelca ni razkrila, motiv ostaja neznan.