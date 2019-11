ZDA izraelskih naselbin na Zahodnem bregu nimajo več za nezakonite

Washington, 18. novembra - ZDA so spremenile politiko do izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Ne mislijo več, da so naselbine v nasprotju z mednarodnim pravom, je danes sporočil ameriški državni sekretar Mike Pompeo. Združeni narodi in večina mednarodne skupnosti imajo tovrstno zasedbo palestinskih ozemelj za nezakonito, poročajo tuje tiskovne agencije.