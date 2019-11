Poraz branilcev naslova Hrvatov, uspešni Rusi in Belgijci

Madrid, 18. novembra - Teniški igralci Hrvaške, branilci naslova v Davisovem pokalu, so v uvodnem dvoboju zaključnega turnirja v Madridu v skupini B izgubili proti Rusiji z 0:2. V uvodnih posamičnih dvobojih sta Andrej Rubljov in Karen Hačanov ugnala Borno Goja in Borno Čirića ter Rusiji pred dvobojem dvojic priigrala neulovljivo prednost.