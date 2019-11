Na EP še Švica in Danska, Italija do desete zmage

Ljubljana, 18. novembra - Predzadnji dan kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 so nogometaši igrali osem tekem, nova potnika na EP pa sta Švica in Danska. Le v tej skupini še ni bilo znano, kdo se bo uvrstil na Euro, medtem ko so v skupinah F in J odločitve padle že pred zadnjim krogom. Italija je dosegla še deseto zmago, tokrat je kar z 9:1 odpravila Armenijo.