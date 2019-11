Newyorške borze končale zeleno

New York, 18. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z rastjo. Analitiki trdijo, da vlagatelji ostajajo precej optimistični glede podatkov o prodaji, saj so v pričakovanju "črnega petka", neuradnega začetka praznične nakupovalne sezone, poroča Francoska tiskovna agencija AFP.