Pričenja se vojaška vaja Mesečina 2019

Ljubljana, 19. novembra - Začenja se dvostranska vojaška vaja Mesečina 2019, na kateri se bodo usposabljali pripadniki slovenskega vojaškega letalstva, vojaške policije in ameriških letalskih enot. Na vojaški vaji Mesečina 2019 bodo urili postopke iskanja in reševanja, z vajo pa bodo končali v četrtek, so sporočili iz Slovenske vojske.