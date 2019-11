Primorske novice o povezovanju občin (19. 11.)

Koper, 18. novembra - Mitja Marussig v komentarju Novo geslo je povezovanje piše o tem, da se je, ko so v Sloveniji razpadale nekdanje velike občine in so nastajale nove, zdelo, da smo priča trendu "vsaka vas svojo občino". Marsikdo pa ni videl, da bo moral vsak sam poskrbeti za delovanje uprav in ostalih služb, posledično so marsikje določene službe podhranjene.