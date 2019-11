Nevladniki kritični do EIB glede korupcije, tudi v primeru Teš 6

Bruselj, 19. novembra - Evropska investicijska banka (EIB) ni uspešna pri odpravljanju korupcije in goljufij pri svojih naložbah, ugotavljajo v koaliciji nevladnih organizacij Counter Balance, ki že več kot deset let spremlja delovanje hišne banke EU. Podrobno so analizirali štiri primere, ki jih je zaznamovala korupcija, med njimi Teš 6.