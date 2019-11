Slovenija v vrhu EU po odprtosti podatkov javnega sektorja

Ljubljana, 18. novembra - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je Slovenijo uvrstila na peto mesto med državami EU in deseto v svetovnem merilu po odprtosti podatkov javnega sektorja. V zadnjih dveh letih je Slovenija na tem področju po mnenju OECD dosegla izreden napredek. V EU se je najvišje uvrstila Francija, sledijo Irska, Španija in Grčija.