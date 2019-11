Ljubljana, 19. novembra - Slovenska matica in Kulturno-umetniško društvo KDO? drevi prirejata večer v spomin članu in avtorju Slovenske matice Andreju Capudru, ki je preminil lani. V dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu bosta večer popestrila glasbenika Matej Prevc in Gašper Kvartič.