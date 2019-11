V mednarodni operaciji zasegli 10.000 artefaktov in aretirali 23 oseb

Rim, 18. novembra - V mednarodni policijski operaciji so na jugu Italije razbili mrežo kriminalcev, ki je preprodajala ukradene artefakte v Nemčijo, Francijo, Srbijo in Veliko Britanijo. Policisti so v okviru 80 hišnih preiskav zasegli okoli 10.000 arheoloških najdb v vrednosti več milijonov evrov in aretirali 23 oseb.